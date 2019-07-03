На территории Софии Киевской нашли тысячелетние ворота

После окончания работ археологов сооружение смогут увидеть все желающие.

Раскопки в Софии Киевской продлятся минимум до конца сезона скриншот из видео

В Киеве во время ремонтных робот на территории Софии Киевской под проводами, трубами и системой полива газона обнаружили тысячелетние ворота.

Об этом сообщает ТСН.

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Находкой занимаются археологи, они считают, что под почвой спряталось здание, которое, вероятно, тысячу лет назад было воротами, главным входом в Софию. Доказать или опровергнуть это утверждение смогут только дальнейшие раскопки. Продлятся они минимум до конца сезона.

Как сообщалось 22 января, во львовском подземелье нашли средневековый меч.