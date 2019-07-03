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На территории Софии Киевской нашли тысячелетние ворота

Комментариев: 2
После окончания работ археологов сооружение смогут увидеть все желающие.
Раскопки в Софии Киевской продлятся минимум до конца сезона
Раскопки в Софии Киевской продлятся минимум до конца сезона
скриншот из видео

В Киеве во время ремонтных робот на территории Софии Киевской под проводами, трубами и системой полива газона обнаружили тысячелетние ворота.

Об этом сообщает ТСН.

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Находкой занимаются археологи, они считают, что под почвой спряталось здание, которое, вероятно, тысячу лет назад было воротами, главным входом в Софию. Доказать или опровергнуть это утверждение смогут только дальнейшие раскопки. Продлятся они минимум до конца сезона. 

Как сообщалось 22 января, во львовском подземелье нашли средневековый меч.

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Теги: археологи, София Киевская, раскопки, Киев
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Комментариев (2)
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dimasvetik    03.07.2019, 11:22
Оценка:  0
dimasvetik
а в Москве на такой временной глубине наверное можно найти только болото и кости медьведев.
Кайдаш    03.07.2019, 12:05
Оценка:  0
Кайдаш
Кости задранных медведями местных питекантропов )))
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