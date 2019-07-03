В Киеве кавказцы напали с ножом на охранников ресторана из-за неоплаченного счета

Более того, девушка, которая также отдыхала в этом ресторне, рассказал, что один из нападавших украл у нее телефон.

В среду, 3 июля, в столичном “Арена Сити“ произошла кавказцы устроили драку с поножовщиной.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел около 8:20 утра. Как рассказывают работники заведения, двое мужчин кавказкой национальности пришли в ресторан и заказали еды на солидную сумму. Когда пришло время платить счет, посетители решили уйти, не заплатив.

Охрана подошла к отдыхавшим и попыталась разобраться в ситуации, указав, что за счет необходимо заплатить. В результате между охраной и кавказцами начался конфликт, которые перерос в драку, а позже один из отдыхавших достал нож и ранил охранника в руку.

У пострадавшего резаная рана левой руки, медики оказали ему необходимую помощь.

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Более того, девушка, которая также отдыхала в этом ресторне, рассказал, что один из посетителей украл у нее телефон. Она говорит, что находилась в другом конце зала, а потом обнаружила пропажу за столиков одного из кавказцев.

Известно, что счет нападавших был открыт в 1:41 и сумму к оплате составила 3 773 гривны.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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