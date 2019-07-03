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В Киеве кавказцы напали с ножом на охранников ресторана из-за неоплаченного счета

Комментариев: 6
Более того, девушка, которая также отдыхала в этом ресторне, рассказал, что один из нападавших украл у нее телефон.
В "Арена сити" произошел конфликт
В "Арена сити" произошел конфликт
informator.ua

В среду, 3 июля, в столичном “Арена Сити“ произошла кавказцы устроили драку с поножовщиной.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел около 8:20 утра. Как рассказывают работники заведения, двое мужчин кавказкой национальности пришли в ресторан и заказали еды на солидную сумму. Когда пришло время платить счет, посетители решили уйти, не заплатив.

Охрана подошла к отдыхавшим и попыталась разобраться в ситуации, указав, что за счет необходимо заплатить. В результате между охраной и кавказцами начался конфликт, которые перерос в драку, а позже один из отдыхавших достал нож и ранил охранника в руку.

У пострадавшего резаная рана левой руки, медики оказали ему необходимую помощь.

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Более того, девушка, которая также отдыхала в этом ресторне, рассказал, что один из посетителей украл у нее телефон. Она говорит, что находилась в другом конце зала, а потом обнаружила пропажу за столиков одного из кавказцев.

Известно, что счет нападавших был открыт в 1:41 и сумму к оплате составила 3 773 гривны.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось, что под Киевом парень с пистолетом напал на съемочную группу СТБ и экстрасенсов.

 

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Теги: Киев, кавказцы, нападение, ресторан
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Комментариев (6)
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МаюРацию    03.07.2019, 13:56
Оценка:  -1
МаюРацию
Куевобад, х@ле
foster12    03.07.2019, 13:41
Оценка:  +2
foster12
Зверье понаехало... Гнать на..х всех...
Irena    03.07.2019, 13:32
Оценка:  +4
Irena
Этих чучмеков давно надо вытурить отсюда. Пусть едут в себе в горы крутить хвосты ослам. Они совсем охамели, освоились тут как дома, а ведь это совсем не их дом и никто их не звал сюда.
Потому_что    03.07.2019, 13:14
Оценка:  +6
Потому_что
Что то дети гор вольготно чувствуют себя в Киеве, где интересно Национальный корпус?
Rico21    03.07.2019, 13:00
Оценка:  +4
Rico21
Статью писал школьник первого класса, который проучился максимум полтора месяца.
Da-Gabon    03.07.2019, 13:03
Оценка:  +7
Da-Gabon
Девушка ... рассказал.... Кавказец писал. Отжали БМ?
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