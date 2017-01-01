Охранники новостройки в Киеве не впустили пожарных тушить огонь

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в новостройке.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, огонь начал распространяться примерно в 10:15 в среду, 3 июля. Возгорание произошло по адресу улица Жилянская, 59.

На место оперативно отправились спасатели. Они обнаружили, что пожар все же был по адресу Паньковская, 20/82, но туда их не пустила охрана комплекса.

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Отмечается, что, скорее всего, загорелись строительные материалы на территории нового дома. Огонь охватил площадь около пяти квадратных метров. В результате, пожарные не привлекались к тушению.

В СМИ появились фото, где видно, как черные клубы дыма поднимаются высоко в небо. На данный момент все детали и причины инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны при строительстве жилого комплекса “Tetris Hall“ около военного Научно-исследовательского института “Квант“ в центре Киева.