Нападавшие вырвали из рук пострадавшего сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Audi. Полиция ввела оперативный план Сирена.

В центральной части Киева на улице Большая Васильковская, 132, произошло разбойное нападение. Трое мужчин в масках выхватили сумку с крупной суммой денег из автомобиля Renault Megan и скрылись, сообщает Информатор в среду, 3 июля.

Водитель рассказал, что он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. Полиция ввела в действие оперативный план Сирена.

"По предварительной информации, в сумке находились деньги в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве у мужчины грабители отобрали более миллиона

Ранее в Киеве таксист украл у иностранца более 200 тысяч гривен и ноутбук. Он воспользовался тем, что мужчина вышел из машины покурить.

Также сообщалось, что в центре Ивано-Франковска было совершено дерзкое ограбление отделения Европочты. За три минуты был похищен сейф, в котором находилось 1,47 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet