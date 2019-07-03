В киевской квартире нашли тела супругов

Мужчина был лежащим и не вставал с постели, а женщина употребляла спиртными напитками. Их разлагающиеся тела нашли соседи.

В Дарницком районе Киева в среду, 3 июля, прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире разлагающиеся тела супругов, сообщает Информатор.

Отмечается, что умерших нашли соседи, которые услышали в подъезде неприятный запах, а дверь в квартиру была открыта.

При осмотре помещений в комнате обнаружили разлагающиеся тела супружеской пары: мужчина 1951 года рождения и его жены 1957 года рождения. Тело мужа находилось на кровати, а женщины на полу.

Как рассказали местные жители, мужчина был лежачим и не вставал с кровати, а женщина злоупотребляла алкоголем. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и будет выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее в Киеве нашли труп с простреленной головой. Местный житель выгуливал собаку и увидел лежащего в кустах мужчину. Перед этим в Киеве на центральном железнодорожном вокзале обнаружили мертвого мужчину. В кармане у него был билет на поезд в Винницу.

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