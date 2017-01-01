В Киеве задержана банда аферистов

Преступники действовали по старой схеме.

В Киеве группа аферистов обманом выманивала деньги у киевлян.

Об этом сообщил “Киев оперативный”.

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Аферисты звонили людям и требовали деньги под предлогом “ваша дочь (сын) попала в больницу (полиции) после ДТП (совершение уголовного преступления)“.

Во время передачи денежных средств от жертвы группа из трех злоумышленников была задержана. Двое задержанных ранее неоднократно судимые, один не привлекался к ответственности.

Всего в банде было трое человек, жертвам звонила женщина:

1. Погорелый Руслан, 1974 года рождения, ранее неоднократно судимый. Последний раз за кражу, освободился в 2016 году. Исполнитель.

2. Горбачева Ольга, 1984 года рождения, ранее не судим. Осуществляла звонки потерпевшим.

3. Троценко Руслан, 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый (за кражу и изготовление наркотических веществ).

Как сообщалось 13 июня, возле Днепра задержан серийный “альфонс“, избивавший и грабивший женщин.