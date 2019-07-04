ГБР расследует махинации при строительстве пешеходного моста в Киеве

ГБР расследуют законность и обоснованность указанных в документах цен.

Следователи Государственного бюро расследований подозревают чиновников Киевской городской государственной администрации в хищении госсредств при строительстве велосипедно-пешеходного моста в столице, открыто уголовное производство.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают “Украинские новости“.

Согласно опубликованным данным, уголовное производство было открыто 8 мая 2019.

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Чиновников КГГА подозревают в коррупционных схемах. Предварительно, они вносили недостоверные данные в документацию по строительству объекта. Более того, об этом знали должностные лица компаний, которые работали над строительство велосипедно-пешеходного моста.

В итоге, чиновники завладели средствами местного бюджета на сумму более 11 млн гривен. Это лишь часть суммы, которая была выделена на строительство нового объекта.

Так, было установлено, что в схеме участвовали две компании: ООО “Проектные системы ЛТД“ и КП “Инженерный центр“.

Все началось в феврале 2017 года. Известно, что 23 февраля было принято решение построить велосипедно-пешеходный мост. Заказчиком выступило КП “Инженер центр“.

Затем коммунальное предприятие заключило договор на выполнение проектных работ с “Проектные системы ЛТД“ на сумму 3 634 321 гривен.

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Уже в июле 2018 года была объявлена переговорная процедура на закупку дополнительных проектных работ по объектам. Победу в переговорах одержали “Проектные системы ЛТД“, с которым затем заключили договор на сумму 1 549 437 гривен.

Однако 10 декабря 2018 сумма договора упала до 637 775 гривен из-за уменьшения объемов работ. Уже 20 ноября 2018 года КГГА утвердила проект по новому объекту.

26 декабря 2018 года “Инженер центр“ и “Проектные системы ЛТД“ заключили договор на выполнение дополнительных ремонтных работ. Для этого, согласно документам, потребовалось 9 500 672 гривны.

Стоит добавить, что 17 декабря 2018 года две вышеупомянутые компании заключили еще один договор. Был введен авторский надзор за строительством объекта. Цена такого решения составила 1 051 380 гривен.

Более того, в этом же месяце подключилась новая компания - ООО “Спецавто-Строй“, которая выполняла ремонтные работы на объекте. Так, окончательная цена договора составила 271 989 641 гривен.

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Сейчас ГБР расследуют законность и обоснованность указанных цен. Все необходимые для расследования документы были изъяты у КГГА и в КП “Инженер центр“.

Расследование продолжается.

Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на “мост Кличко“, выписали штраф.