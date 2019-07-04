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В Киеве у мужчины украли 1,2 млн гривен

Комментариев: 2
У мужчину начали стреляли, а потом украли сумку с деньгами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com/

В Киеве со стрельбой у мужчины украли спортивную сумку, в которой находилось около 1,2 млн гривен. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Происшествие случилось в Шевченковском районе столицы. Группа неизвестных людей в масках осуществили несколько выстрелов в воздух, а потом украли у киевлянина спортивную сумку, в которой, помимо 1,2 млн гривен, находились документы.

Мужчина в тот день направлялся в пункт обмена валют, чтоб поменять крупную сумму. На данный момент начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

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Полиция проверяет всех знакомых ограбленного мужчины, а также сотрудников пункта обмена валют. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, голые девушки ограбили звезду американского футбола. Спортсмен Левеон Белл лишился украшений на миллион долларов после ночи с двумя "подружками".

 

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Теги: ограбление, сумка, деньги, обмен валют
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Комментариев (2)
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atos    04.07.2019, 11:06
Оценка:  0
atos
Регульский редактор БМа, в принципе ничего нового - "У мужчину начали стреляли", это конечно мощно ))))))))))))
designandrey65    04.07.2019, 10:49
Оценка:  0
designandrey65
Что за грамотей пишет заглавия статьи?
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