КСУ пикетируют в поддержку закона о люстрации

Возле КС находятся несколько сотен человек, которые требуют не допустить отмены люстрации.

Возле здания Конституционного Суда, который сегодня будет рассматривать закон о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, на митинг в поддержку закона “Об очистке власти“ собрались люди, среди них представители “Национального корпуса“, ВО “Свобода“, “Правого сектора“.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

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“Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда четвертым вопросом стоит отмена люстрации, пятым - некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят“, - написала она.

В повестке дня суда запланировано рассмотрение пяти вопросов. Все дела рассматриваются в закрытом режиме, кроме первого вопроса - о статусе судей - заседание будут транслировать онлайн.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Как сообщалось, в мае 2017 года "главный люстратор Украины" заявила, что власть очищена на 98%\