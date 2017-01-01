Посреди дороги в Киеве выбросили ящик с котятами
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В Киеве инспекторы, которые направлялись в управление патрульной полиции, обнаружили на проезжей части коробку с котятами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Коробка стояла посреди дороги и мешала движению машин.
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"Остановившись и подойдя к ящику, чтобы убрать его с дороги, патрульные услышали мяуканье. Заглянув в коробку, инспекторы увидели четверых котят", - сообщили в полиции.
Полицейские не смогли пройти мимо и забрали котят временно к себе на передержку. Сейчас животным подыскивают владельцев.
Как сообщалось 3 июля, под Одессой в “питомнике“ морили голодом и избивали десятки собак - это был настоящий “концлагерь“ для животных.