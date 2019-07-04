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На Майдане простились с погибшей в ДТП известной волонтеркой

Комментариев: 2
Ее муж Сергей, сидевший рядом во время ДТП, сейчас в реанимации.
На Майдане простились с погибшей в ДТП известной волонтеркой
© Марина Шеремет/Facebook
Фото 1/10
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
  • Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
На Майдане простились с погибшей в ДТП известной волонтеркой
Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда
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На Майдане Независимости простились с известной волонтеркой Мариной Шеремет, которая 1 июля погибла в ДТП в Черниговской области.

Об этом сообщает “Укринформ“, публикуя соответствующие фото.

Люди собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы проводить в последний путь известную волонтерку Марину Шеремет, которая вместе с мужем через благотворительный фонд помогала бойцам АТО и детям Донбасса.

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Известно, что Марина Шеремет погибла 1 июля в ДТП в Черниговской области. Авария произошла в Носовском районе. По информации полиции Черниговской области она попала в аварию, управляя автомобилем Dacia Logan.

За полтора километра до села Иржавец женщина не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм Шеремет погибла на месте. Ее муж Сергей, сидевший рядом, с черепно-мозговой травмой и травмой руки попал в реанимацию.

Как сообщалось 8 апреля, под Киевом погиб известный бизнесмен-волонтер.

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Теги: Киев, майдан, волонтер, ДТП
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Комментариев (2)
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Людмил_А    04.07.2019, 14:02
Оценка:  +2
Людмил_А
Превратили центр города в кладбище... ущербное рагулье
zadneprohodchik    04.07.2019, 13:54
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Зачем ее туда потащили на независимости?
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