Кандидат в нардепы Гунько до недавнего времени был подозреваемым в уголовном производстве по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах.

Под Киевом коммунальные авто оклеили агитацией кандидата в нардепы

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Под Киевом коммунальные авто оклеили агитацией кандидата в нардепы

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Руководство коммунального предприятия Киевского областного совета “Автохозяйство“ даст объяснения, почему их автомобили оказались оклеенными агитацией кандидата в народные депутаты Анатолия Гунько.

Об этом в комментарии УНН сообщил юрист, депутат Киевского обласного совета Роман Тытыкало.

“Я возглавляю комиссию, которая занимается проверкой коммунальных предприятий. Хозяйственная деятельность КП “Автохозяйство“ уже является предметом нашего внимания. Относительно конкретного случая - мы обязуемся проверить информацию и требовать объяснений от руководителя коммунального предприятия“, - сказал он.

Отметим, что речь идет об автомобиле коммунального предприятия “Автохозяйство“ с государственным номером АА 8020 ПО. 22 июня на нем разместили рекламу концерта певицы Ольги Поляковой.

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Певица дала концерт в Нежине Черниговской области 23 июня. По данным местных СМИ, мероприятие проходило при поддержке кандидата в народные депутаты от партии “Батькивщина“ Гунько.

Сам Гунько уверяет, что арендовал указанный автомобиль у посредников.

“Есть соглашение, на основании которого право пользования этим автомобилем имеет частная компания. Она и предоставила в аренду автомобиль“, - сказал он в комментарии УНН, добавив, что названия арендодателя не помнит.

Напомним, Гунько до недавнего времени был подозреваемым в уголовном производстве по факту уничтожения государственного “Радиопередающего центра“ в Броварах и присвоении земли. Уголовное производство было открыто 29 января 2014-го.

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В 2018 году прокуроры требовали для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя наличием у него “коррупционных связей с правоохранительными органами“. А Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверял, что фигуранты данного уголовного производства нанесли ущерб обороноспособности страны во времена российской агрессии.

Впрочем, в 2019 году, по официальной версии, из-за нехватки доказательств и исчерпания возможности их получить, ГПУ освободила Гунько от статуса подозреваемого в уголовном производстве.

Как сообщалось, в пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории Украины в Киеве откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости.