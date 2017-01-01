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В Киеве демонтируют все детские площадки советского образца

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Не обойдет демонтаж и некоторые современные площадки, которые устанавливали с нарушениями норм безопасности.
Некоторые бетонные конструкции представляют опасность для малышей
Некоторые бетонные конструкции представляют опасность для малышей
vechirniy.kyiv.ua

В Киеве демонтируют все детские площадки, которые представляют угрозу жизни малышей. Прежде всего, это касается старых советских детских площадок, которые, в основном, расположены в жилых массивах старой застройки, и созданы из бетона и железа.

Об этом рассказал "Вечернем Киеву" председатель Подольской РГА Виктор Смирнов.

Не обойдет демонтаж и те современные площадки, которые устанавливали в спешке меценаты.  Если, конечно, они не подлежат укрипленню. В частности, в Подольском районе демонтируют 65 площадок.

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"Мы понимаем, что сразу все площадки разобрать не можем. Но в плановом порядке эта работа постоянно ведется Управляющей компанией по содержанию жилого фонда района. Обследование всех игровых зон для детей проводится. Постепенно, при наличии средств у района, все детские площадки заменим новыми современными игровыми комплексами на свежем воздухе" - сказал Виктор Смирнов.

Как сообщалось в апреле, в Винницкой области качели убили ребенка.

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Теги: детские площадки, демонтаж, Киев
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