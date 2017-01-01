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В Киеве мужчина разгромил магазин и избил охранника

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Преступник задержан.
В Киеве мужчина разгромил магазин и избил охранника
© kyiv.npu.gov.ua
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  • Злоумышленник из-за духов ударил охранника в лицо
  • Злоумышленник из-за духов ударил охранника в лицо
  • Злоумышленник из-за духов ударил охранника в лицо
В Киеве мужчина разгромил магазин и избил охранника
Злоумышленник из-за духов ударил охранника в лицо
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 В Оболонском районе Киева мужчина повредил имущество магазина одежды и духов, избил сотрудника.

Об этом сообщает “Я и Закон“.

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Сотрудники рассказали, что мужчина сначала зашел в торговый зал и начал рассматривать полочки с парфюмом. После того, как он взял один флакон и распаковал его, продавец сделала замечание. Однако мужчина не отреагировал, а взял еще одну упаковку, положил ее в сумку и направился к выходу.

В это время сработала сигнализация. На вопрос охранника, есть ли при нем неоплачиваемый товар, злоумышленник начал ругаться и угрожать. Он ударил охранника в лицо, а затем начал ломать примерочные, разбил стекло и освещение.

Нарушителей общественного порядка оказался 38-летний киевлянин, который неоднократно был судим за кражи.

Как сообщалось в декабре 2018, в Днепре хулиганы избили охранника супермаркета.

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Теги: магазин, Киев, полиция
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