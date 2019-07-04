Мотокурьер избил шлемом киевлянина, сделавшего ему замечание

Киевлянин сделал замечание курьеру за то, что он ехал на мопеде по подземному переходу. В ответ на это, курьер полез на мужчину с кулаками.

Курьер Glovo в Киеве избил прохожего, который сделал ему замечание из-за того, что тот ехал на мопеде в подземном переходе. Видео инцидента опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook в четверг, 4 июля.

Под видео сообщается, что со слов свидетелей, парень-курьер катил по подземному переходу мопед, затем завел его при выходе. К нему подошел прохожий и начал возмущаться, что тот задымил весь переход.

Между мужчинами произошла стычка, и курьер нанес несколько сильных ударов шлемом мужчине по голове и тот упал.

Напомним, что ранее в Киеве посетители отказались платить в ресторане и ударили охранника ножом.

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