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Мотокурьер избил шлемом киевлянина, сделавшего ему замечание

Комментариев: 3
Киевлянин сделал замечание курьеру за то, что он ехал на мопеде по подземному переходу. В ответ на это, курьер полез на мужчину с кулаками.

Курьер Glovo в Киеве избил прохожего, который сделал ему замечание из-за того, что тот ехал на мопеде в подземном переходе. Видео инцидента опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook в четверг, 4 июля.

Под видео сообщается, что со слов свидетелей, парень-курьер катил по подземному переходу мопед, затем завел его при выходе. К нему подошел прохожий и начал возмущаться, что тот задымил весь переход.

Между мужчинами произошла стычка, и курьер нанес несколько сильных ударов шлемом мужчине по голове и тот упал.

Напомним, что ранее в Киеве посетители отказались платить в ресторане и ударили охранника ножом.

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Теги: конфликт, Киев, драка, курьер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    04.07.2019, 20:08
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Надо было избить курьера, а его мопед поджечь. И все это на видео заснять. Этот быдло курьер иного не заслуживает.
Krekk    04.07.2019, 19:26
Оценка:  -5
Krekk
А вот некер делать замечание курьеру Глово! Иначе курьер Глово расколет твою наглую башку шлемом!)
Мухоморище    04.07.2019, 19:13
Оценка:  +5
Мухоморище
Мало того,что дороги убитые и куча дебилов на авто,добавилась новая беда: сотни долбо#бов на скутерах и велосипедах с грязными рюкзаками со жражкой,которые снуют под колёсами.Надо быть быдлом,чтобы хавать из вонючих рюкзаков грязных и пыльных курьеров.
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