Организатор спецоперации в Княжичах возглавил уголовную полицию Киева

Приступа пояснил, что по результатам служебного расследования ему объявили "неполное служебное соответствие", но взыскание с него уже снято.

В Киеве новым заместителем начальника полиции назначен Герман Приступа, он же будет руководить управлением криминальной полиции столицы.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

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Стоит отметить, что Приступа был одним из руководителей трагической спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года. Тогда киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.

Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевщины и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

По информации собеседников издания, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду.

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После трагедии в Княжичах руководство Нацполиции провело служебное расследование, чтобы выяснить, почему погибли полицейские и кто в этом виноват. К ответственности привлекли руководство Киевской полиции, в том числе Приступу.

“По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года“, - сказал Приступа в разговоре с журналистом Слидство.Инфо.

Сейчас дело в отношении перестрелки в Княжичах слушается в Броварском суде Киевской области. На скамье подсудимых – пятеро сотрудников полиции, обвиняемых в трагедии. В частности непосредственный подчиненный Приступы. Но пока ни один из них не находится под стражей.

Непосредственно руководил спецоперацией начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята.

Напомним, 4 декабря 2016 года, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ночью в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации погибли пятеро правоохранителей. СМИ нашли профили этих людей в соцсетях.

Позже генпрокурор Луценкозаявил, что дом в Княжичах ограбили полицейские, руководство могут судить за умышленное убийство.