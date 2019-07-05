В столице пьяные подростки устроили опасные танцы на крыше

Стекло под подростками могло лопнуть в любой момент.

В Киеве возле станции метро “Дорогожичи” пьяные девочки-подростки устроили себе опасный досуг. Под воздействием алкоголя девочки решили потанцевать на стеклянном куполе станции метро "Дорогожичи". Об этом передает Сегодня.

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Пьяные подростки залезли на купол метро и начали там танцевать. Стоит отметить, что это стекло не предназначено для размещения людей. Соответственно оно могло треснуть в любой момент. Экстремальные танцы продолжались на протяжении нескольких минут.

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Подростков, которые устроили себе опасные танцы, заметили неравнодушные прохожие и начали делать им замечания, требуя немедленно слезь с опасного купола. Только поэтому трагедии удалось избежать.

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Напомним, в Черкасской области подростки разгромили кладбище. Малолетние вандалы не смогли пояснить свои действия. Шесть надгробных памятников не подлежат восстановлению.