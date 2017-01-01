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В метро Киева открыли стеклянный офис полиции

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Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию и оперативно реагировать на любые вызовы.
На станции киевского метро открыли стеклянный офис полиции
На станции киевского метро открыли стеклянный офис полиции
kyivcity.gov.ua

На станции киевского метро Лукьяновская открыли первый стеклянный открытый офис полиции. Об этом сообщается на сайте КП Киевский метрополитен.

В презентации принял участие мэр столицы Виталий Кличко, глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко и начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит большое количество пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - отметил Кличко.

Отмечается, что помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис из-за утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор для оказания помощи. "Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители проанализируют работу в таком формате. Если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена и пересадочных узлах", - отметил Кличко.

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Теги: Киев, Метрополитен, офис, полиция
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Источник: korrespondent.net

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