В метро Киева открыли стеклянный офис полиции

Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию и оперативно реагировать на любые вызовы.

На станции киевского метро Лукьяновская открыли первый стеклянный открытый офис полиции. Об этом сообщается на сайте КП Киевский метрополитен.

В презентации принял участие мэр столицы Виталий Кличко, глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко и начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит большое количество пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - отметил Кличко.

Отмечается, что помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис из-за утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор для оказания помощи. "Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители проанализируют работу в таком формате. Если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена и пересадочных узлах", - отметил Кличко.

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