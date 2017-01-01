Из-за фестиваля в Киеве продлят работу транспорта

Изменения в графике коснутся как наземного транспорта, так и столичного метрополитена.

В Киеве продлят работу транспорта в связи с музыкальным фестивалем facebook.com/kievcity.gov.ua

В Киеве весь общественный транспорт продлит свою работу на время проведения музыкального фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, изменения в графике коснутся как наземного транспорта, так и столичного метрополитена.

Киевский метрополитен в ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля продолжит свою работу на один час.

Кроме того, Киевпастранс продолжит на один час работу наземного транспорта в ночь с 9 на 10 июля, а также в ночь с 12 на 13 июля.

В частности, будет продлена работа ряда маршрутов, курсирующих у станций метро: автобусных - №№ 3Т, 56, 99; троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45; трамвайных - №№ 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.

Киевпастранс в ночь на 11, 12, 14 и 15 июля также продолжит на час работу троллейбусов маршрутов №№ 11, 12, 43, 45, автобусов маршрута № 56 и автобуса в режиме маршрутного такси № 208.

Куда пойти в Киеве на выходных 6-7 июля

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet