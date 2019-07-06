Под Киевом упавшую с мопеда женщину переехал грузовик

Женщина на мопеде попыталась обогнать грузовик, не справилась с управлением и упала под колеса фуры.

В Киевской области фура DAF переехала упавшую с мопеда женщину, сообщает Информатор в субботу, 6 июля.

По данным издания, авария случилась 5 июля около 19:20 в селе Хотяновка Вышгородского района.

"По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки. Во время движения женщина начала обгонять грузовик по правой стороне. При совершении маневра женщина 1949 года рождения потеряла управление и упала. К сожалению, она залетела под колеса грузовика, который ее переехал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке дороги, где произошло ДТП, для проезда в каждом направлении доступно по одной полосе. Также в этом месте закрытый поворот, где обгон категорически запрещен.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный киевлянин на Audi Q8 влетел в стоянку и разбил пять автомобилей. А в Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека.

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