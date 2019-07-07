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В Киеве мужчина открыл стрельбу из пистолета по троим парням

Комментариев: 2
Правоохранителям удалось задержать стрелка. Но тот свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он.
Стрельба началась после застолья в квартире
Стрельба началась после застолья в квартире
Інформатор

В ночь на воскресенье в Киеве во дворе дома по улице Василенко, 25, произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми. Один человек получил огнестрельное ранение ноги, сообщает Информатор со ссылкой на очевидцев 7 июля.

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"В одной из квартир проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для «разборок» во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Стрелок опустошил одну обойму, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

В результате хаотичного огня пострадал один из парней. Пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Увидев полицейских, большая часть компании забежала обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия "скорой" увез друг на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают детали и виновника происшествия.

Напомним, 5 июля в центре Киева на Бессарабской площади произошла стрельба. Правоохранители установили, что в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

Ранее во Львове 19-летний парень начал стрелять из пистолета в маршрутке, а потом сделал вид, что упал с судорогами. Полицейские задержали его и передали медикам, но те сказали, что он симулянт.

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Теги: Киев, видео, фото, полиция, мужчина, ранение, пистолет, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SEMPENTY    07.07.2019, 12:29
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну так это жлобы... чему удивляться?
Потому_что    07.07.2019, 12:14
Оценка:  +2
Потому_что
Все беды от алкоголя...и от отсутствия мозгов.
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