ДТП в Киеве: военные раздавили легковушку
В Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих, сообщает Информатор.
ДТП произошло 7 июля, около 20:20 на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро Лукьяновская.
Cмотрите фотогалерею: ДТП в Киеве: военные раздавили легковушку
Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро Дорогожичи. Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения.
Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.
Напомним, ранее в Одесской области пьяный киевлянин на Audi Q8 влетел в стоянку и разбил пять автомобилей. А в Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека.
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