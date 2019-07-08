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ДТП в Киеве: военные раздавили легковушку

Комментариев: 1
Внедорожник с военными врезался в Volkswagen Jetta. После ДТП из джипа выскочили двое человек и убежали.
ДТП с участием военных в столице
ДТП с участием военных в столице
kiev.informator.ua

В Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих, сообщает Информатор.

ДТП произошло 7 июля, около 20:20 на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро Лукьяновская.

Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро Дорогожичи. Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения.

Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный киевлянин на Audi Q8 влетел в стоянку и разбил пять автомобилей. А в Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tinkerrr    08.07.2019, 09:05
Оценка:  0
tinkerrr
На то они и военные, чтоб все вокруг громить
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