В Киеве на пляже пьяные хулиганы нападали на людей

Мужчины начали приставать к отдыхающим и нецензурно выражаться.

В зоне отдыха на озере Тельбин двое неадекватных мужчин после употребления спиртных напитков начали приставать к отдыхающим и нецензурно выражаться. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный”.

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Мужчины вели себя неподобающим видом, поэтому, кроме отдыхающих, внимание на их поведение обратили спасатели. Они попытались объяснить пьяным отдыхающим, что эта зона отдыха является общественным местом, а значит здесь нужно вести себя немного спокойнее.

В ответ на замечание мужчины пригрозили физической расправой спасателям. Позже неадекватные хулиганы угрожали, что угонят спасательный катер, если им еще кто-нибудь сделает замечание.

Напомним, в столице пьяные подростки устроили опасные танцы на крыше. Стекло под подростками могло лопнуть в любой момент.