В Киеве взорвалась граната, есть жертва

Мужчина на улице днем взорвал гранату и умер во время взрыва. Полиция подозревает самоубийство.

В Святошинском районе Киева, взорвалась граната, погиб человек. По мнению следователей, это было самоубийство, сообщает в понедельник, 8 июля, пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:20. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранение житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

На месте работали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса направлены на проведение экспертизы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Напомним, 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Ранее в Одессе двое военнослужащих пытались продать 15 гранат.

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