Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве взорвалась граната, есть жертва

Комментариев: 1
Мужчина на улице днем взорвал гранату и умер во время взрыва. Полиция подозревает самоубийство.
На месте работали криминалисты
На месте работали криминалисты
kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева, взорвалась граната, погиб человек. По мнению следователей, это было самоубийство, сообщает в понедельник, 8 июля, пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:20. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранение житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

На месте работали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса направлены на проведение экспертизы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Напомним, 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Ранее в Одессе двое военнослужащих пытались продать 15 гранат

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, смерть, взрыв, граната
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Da-Gabon    08.07.2019, 20:12
Оценка:  0
Da-Gabon
традиция
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь