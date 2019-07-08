Активисты протестовали против инициативы телеканала провести телемост с Россией и требовали отобрать у СМИ лицензию.

В Киеве возле здания телеканала NewsOne вечером в понедельник, 8 июля, прошла акция протеста против телемоста с Россией. Активисты держали плакаты и бросали в сторону здания телеканала дымовые шашки и файеры, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что у здания телеканала собралось несколько сотен человек, преимущественно активистов Национального корпуса и других националистических организаций.

Также к офису телеканала приехали автобусы с полицейскими.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагали ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду.

Также митингующие требовали привлечь к уголовной ответственности главу политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука, а у телеканала забрать лицензию.

По данным ЛБ.ua, активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", обрисовали окна окна и асфальт баллончиками.

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.

Территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: Здание NewsOne закидали шашками и файерами

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией. Вечером СНБО провел совещание, на котором дали поручения силовикам.

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