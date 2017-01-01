На переселение жителей Русановских садов выделили более 100 млн грн

В проекте есть даже создание водоема площадью 2200 квадратных метров.

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Власть Киева выделила из городского бюджета 109 700 000 грн для строительства 24 дачных домиков в Быковне. Их построят для жителей Русановских садов, на месте домов которых построят эстакаду Подольского моста.

КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений“ уже объявила соответствующий тендер, пишет UBR.

Отмечается, что дачи в Быковне согласно условиям тендера необходимо сдать под ключ - в тендере указаны также внутренние отделочные работы, в том числе оклейки стен обоями и покраски.

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Также должна быть построена подъездная дорога, все коммуникации, включая газопровод и канализацию, построены общественное здание и гараж для пожарного автомобиля. В проекте также есть создание водоема площадью 2200 квадратных метров.

Все работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Как сообщалось в январе, в Киеве украли землю на 45 млн грн., выделенную под перенос дач с Русановских садов.