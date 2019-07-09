В Киеве водителя раздавил прицеп собственной фуры

ДТП произошло около 6:00 утра. Причины и обстоятельства выясняются.

В Киеве на проспекте Победы водитель фуры Renault погиб под прицепом собственного грузовика. Тело погибшего извлекли спасатели.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам попутчика, он вместе с водителем направлялся из Одессы в Житомирскую область. В столице у авто случились технические неполадки. Водитель попробовал починить грузовик, что закончилось трагедией.

Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа. По неизвестным причинам прицеп упал и раздавил голову мужчине. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть – говорится в сообщении

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве военные раздавили легковушку. Внедорожник с военными врезался в Volkswagen Jetta. После ДТП из джипа выскочили двое человек и убежали.

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