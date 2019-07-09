На Бессарабке в магазине отвешивали коноплю и амфетамин

Полиция разоблачила наркоторговцев.

На улице Бассейной в самом центре Киева вчера, 7 июля, полицейские в одной из квартир накрыли точку по продаже наркотиков.

Об этом рассказали источники "Страны" в МВД.

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Отмечается, что 40-летний хозяин "наркомагазина" обустроил продажу расфасованных наркотиков. Внутри помещения было все необходимое-запас конопли и амфетамина, пакетики с пазовыми замками и лабораторные весы для развешивания "дури".

По словам местных жителей, точка пользовалась большой популярностью и во дворе постоянно крутились подозрительные личности, похожие на наркоманов. Бойкая торговля продолжалась до тех пор, пока жильцы не пожаловались в полицию.

За организацию наркоточки хозяину по ч.1 ст.307 УК Украины "Незаконный сбыт наркотиков" грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось 5 июля, СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе.