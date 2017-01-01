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Аарестован аферист, обманувший киевлян на 15 млн гривен

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Злоумышленника и задержали на территории Закарпатской области.
Преступник обманывал людей с продажей авто
Преступник обманывал людей с продажей авто
depositphotos.com

В Киеве арестовали мужчину, который находился в розыске за аферу по продаже элитных автомобилей.

Об этом сообщает 1NEWS.

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"Соломенским районным судом столицы взят под стражу мужчина, находившийся в розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах. В период с 2015 по 2017 злоумышленник под предлогом осуществления предпринимательской деятельности предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей, однако своих обязательств не выполнял, но, злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами на сумму 15 млн грн ", - сообщили в прокуратуре.

Также указано, что мужчина "был уличен правоохранителями в сбыте наркотического средства кокаин".

"Подозреваемый в период с марта 2019 по июль 2019 скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории Закарпатской области ", - добавили в прокуратуре.

Его арестовал суд с альтернативой в виде залога в более 15 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

"Устанавливаются другие пострадавшие от преступных действий подозреваемого. По предварительным данным, сумма нанесенного действиями убытков может достичь 2 миллионов долларов США ", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось 4 июля, в Киеве задержали банду аферистов.

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Теги: аферист, авто, Киев
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