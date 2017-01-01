В Киеве водитель автобуса за рулем играл в игру на смартфоне

Очевидцы отмечают, что водитель работает в “Киевпастранс“.

В "Киевпастрансе" на инцидент пока еще никак не отреагировали Скриншот из видео

Киевляне засняли и выложили в интернет видео, как водитель автобуса на одном из муниципальных маршрутов на своем смартфоне увлеченно играет в игру.

Видео опубликовали на страничке сообщества в Facebook KyivOperativ.

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Авторы сообщения утверждают, что водитель работает в “Киевпастранс“. Заметим, что этому можно найти подтверждение и на кадрах – раздается объявление о штрафе за проезд на украинском и английском языках. В то же время, на каком именно маршруте были сняты опубликованные кадры, не уточняется.

“Когда договорился пошпилять в PUBG (популярная мобильная игра – ред.) с друзяшками и забыл, что находишься на работе в “Киевпастрансе“ и перевозишь пассажиров“, – подписали ролик в сообществе.

В “Киевпастрансе“ на инцидент пока еще никак не отреагировали.

Как сообщалось 24 июня, мужчины в балаклавах закидали “коктейлями Молотова“ маршрутки Киев-Вышгород.