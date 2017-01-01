Киевский прокурор сфотографировался с митингующими против него, а после разогнал всех

Протестующие требовали арестовать организатора наркосхемы.

В Киеве в 10:00 у здания ГПУ начался митинг против одного из прокуроров и подозреваемого в организации наркотрафика Александра Яшина. Люди вышли с плакатами - “Когда посадят Яшина“ и “Господин прокурор, когда будем работать?“.

Об этом сообщает Страна.

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Спустя 40 минут акции к протестующим вышел неизвестный человек и попросил сделать сэлфи. После он привел представителей спецподразделения и дал команду взять организаторов акции в кольцо. Оказалось, это был прокурор Заречанский, против которого и протестовали люди.

По мнению митингующих, дело Яшина пытается замять один из прокуроров

strana.ua

Ранее сообщалось о том, что на Бессарабке в магазине отвешивали коноплю и амфетамин. Отмечается, что 40-летний хозяин “наркомагазина“ обустроил продажу расфасованных наркотиков.

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