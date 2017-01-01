В Киеве голый мужчина избил пенсионера и 2-летнего ребенка

Мужчина находился под действием неизвестных препаратов.

В Киеве прохожие задержали мужчину, который с кулаками бросился на старика и 2-летнего мальчика. Сначала злоумышленник ударил старика, забрал его тележку, повредил им автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом. Ребенка и правонарушителя, который, вероятно, находился под действием препаратов, доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко рассказал, что полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и пообщались со свидетелями события:

Мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил им автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его полицейским - говорится в сообщении

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его доставили в больницу, где после проведенного анализа установлено, что он отравился неизвестным веществом.

“По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы“, - добавил правоохранитель.

Ранее мы писали о том, что в Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке.

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