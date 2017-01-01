На Троещине мужчина распылил в лицо нардепу слезоточивый газ

Правоохранители задержали злоумышленника.

Столичные полицейские задержали мужчину за нападение на народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что накануне вечером во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы правонарушитель распылил в лицо депутата слезоточивый газ.

Правоохранители не называют имя нардепа. При этом некоторые СМИ сообщили, что пострадавшим якобы является внефракционный депутат Борислав Береза. В частности ГолосUA пишет, что в комментарии изданию “нардеп подтвердил, что напали именно на него“.

Однако, стоит отметить, что на страничке нардепа в Facebook ничего об инциденте не говорится, при этом 10 июля в 15:45 он опубликовал пост о получении награды.

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“Хочу поблагодарить президента Эстонии Kersti Kaljulaid за награду, которой она отметила мою работу по улучшению отношений между Украиной и Эстонией, а также за активную помощь в решении проблем эстонських граждан в Украине“, - написал нардеп.

По поводу инцидента на Троещине в полиции также уточнили, что правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а правоохранители задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении правонарушения.

Как сообщалось 27 июня, в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на нападение на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который также является кандидатом в депутаты по 160 округу. Пострадавший находится в реанимации.