Голый мужчина в Киеве избил пенсионера и двухлетнего ребенка

Экспертиза установила, что он пребывал под действием неизвестного вещества. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Обнаженный мужчина набросился с кулаками на пенсионера и маленького ребенка во дворе жилого дома в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в среду, 10 июля.

Инцидент произошел на улице Тулузы Святошинского района вечером 9 июля. Полицейские посмотрели видео с камер наблюдения и поговорили со свидетелями события.

"Мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил ей автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика, который проходил мимо. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его правоохранителям", - сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Злоумышленника доставили в больницу, где после проведенного анализа установлено, что он отравился неизвестным веществом.

Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.3 ст.296 УК). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее мотокурьер избил шлемом киевлянина, сделавшего ему замечание.

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