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В центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati

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По неустановленной причине огонь возник под капотом итальянского авто. Машина сгорела полностью.
В центре столицы сгорело элитное авто
В центре столицы сгорело элитное авто
kiev.informator.ua

На бульваре Леси Украинки в центре столицы сегодня загорелся седан Maserati Quattroporte. Об этом сообщает Информатор.

Ликвидировать возгорание сначала пытались водители, однако справиться с огнем удалось лишь прибывшим на место спасателям.

По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00. Спасти машину не удалось, но в инциденте никто не пострадал.

Согласно доступной в сети информации, стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет приблизительно 3,7 млн грн. Версии авто с более мощными бензиновыми двигателями варьируются в пределах от 4 до 6,1 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвалось элитное авто. После сильного хлопка из моторного отсека припаркованного Lexus GS 300 повалил мощный столб пламени красного цвета. Авто почти полностью выгорело.

 

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Теги: Киев, видео, машина, пожар, Maserati, авто, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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