В Киеве задержан убийца профессора турецкого университета

Подозреваемый в убийстве также является гражданином Турции.

В Киеве оперативники уголовного розыска Национальной полиции задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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47-летний гражданин Турции обвиняется в участии в преступной организации и убийстве профессора одного из университетов. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужчины. В начале июля он был объявлен в международный розыск.

Оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции задержали разыскиваемого на территории Голосеевского района Киева. На данный момент решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.

Как сообщалось в сентябре 2018, в Киеве убили известного крымского волонтера.