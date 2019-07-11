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В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы

Комментариев: 7
Из-за чего случилось повреждение и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно.
В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы
© kiev.informator.ua
Фото 1/3
  • Официальных комментариев по поводу нового повреждения пока нет
  • Официальных комментариев по поводу нового повреждения пока нет
  • Официальных комментариев по поводу нового повреждения пока нет
В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы
Официальных комментариев по поводу нового повреждения пока нет
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11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют “мост Кличко“ или “стеклянный“ мост, снова  обнаружили новую трещину. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.

Об этом сообщает Информатор.

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Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение ослабли и провисли. Кроме этого видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на пешеходный “мост Кличко“, выписали штраф.

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Теги: Киев, мост, Кличко, стеклянный мост, трещина
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    11.07.2019, 10:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Мост устал.
Бигсэм    11.07.2019, 10:53
Оценка:  +1
Бигсэм
Рука Кремля!
foster12    11.07.2019, 10:24
Оценка:  +6
foster12
Судя по фото, у проектировщика большие проблемы с сопроматом.....
Может что то в консерватории поправить...
Irena    11.07.2019, 10:08
Оценка:  +4
Irena
Ну ладно, с мостом уже все понятно. Что у педалика теперь на очереди, какая стройка запланирована? Интересные идеи имелись у Лени Черновецкого, может теперь их воплотят в жизнь? Почему бы не построить посреди Днепра биотуалет или прокат велосипедов? Или пустить по дну трамвай?
Russian-Troll    11.07.2019, 10:12
Оценка:  +4
Russian-Troll
Лучше гей парад провести. Дешевле, проще, модно. И не треснет, так сказать.
Зорян_и_Шкиряк    11.07.2019, 10:45
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Смотря что не треснет! Кое-что кое у кого очень даже треснет и придётся "Релиф" закупать!
ВосставшийИзБана    11.07.2019, 10:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ученые из института физики высоких температур сделали интересное открытие. Если горячую осетрину запивать холодным шампанским, то морда таки треснет.
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