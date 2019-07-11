В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы
Из-за чего случилось повреждение и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно.
В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы
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В Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы
Официальных комментариев по поводу нового повреждения пока нет
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11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют “мост Кличко“ или “стеклянный“ мост, снова обнаружили новую трещину. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.
Об этом сообщает Информатор.
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Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение ослабли и провисли. Кроме этого видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на пешеходный “мост Кличко“, выписали штраф.
Может что то в консерватории поправить...