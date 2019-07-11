На детской площадке пьяный киевлянин ножом порезал руки ребенку
На детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве хулиганил пьяный мужчина, жителю столицы грозит до семи лет заключения за то, что он порезал руки ребенку и побил парня, который вступился за мальчика.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Так, к полицейским поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Елены Телиги хулиганит мужчина.
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На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ножом порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.
Правонарушитель был задержан на месте совершения преступления. Им оказался 24-летний киевлянин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Правоохранители изъяли у него нож, который направили на экспертизу.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
На время следствия мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.
Как сообщалось 11 апреля, под Днепром мужчина выстрелил в висок школьнику в воспитательных целях.