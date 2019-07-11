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На детской площадке пьяный киевлянин ножом порезал руки ребенку

Комментариев: 1
Инциден произошел улице Елены Телиги.
Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы
Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы
kyiv.npu.gov.ua

На детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве хулиганил пьяный мужчина, жителю столицы грозит до семи лет заключения за то, что он порезал руки ребенку и побил парня, который вступился за мальчика.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Так, к полицейским поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Елены Телиги хулиганит мужчина.

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На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ножом порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.

Правонарушитель был задержан на месте совершения преступления. Им оказался 24-летний киевлянин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Правоохранители изъяли у него нож, который направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На время следствия мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.

Преступником оказался 24-летний киевлянин
Преступником оказался 24-летний киевлянин
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 11 апреля, под Днепром мужчина выстрелил в висок школьнику в воспитательных целях.

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Теги: Киев, ребенок, мальчик, нож
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Комментариев (1)
SEMPENTY    11.07.2019, 12:37
Оценка:  0
SEMPENTY
А как установили что это киевлянин? Это село.
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