В Киеве дотла сгорел пассажирский автобус

В ГСЧС предполагают, что автобус умышленно подожгли, а очевидцы сообщают, что видели рядом неадекватного мужчину, кричавшего на спасателей, чтобы они не тушили.

В ночь на воскресенье, 14 июля, на улице Борщаговская в Киеве произошло возгорание в припаркованном на обочине автобусе Ikarus 256. Пожарные предположили, что автобус подожгли, сообщает Информатор.

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Отмечается, что инцидент произошел около 4:50.

По словам сотрудников ГСЧС, пожар в припаркованном у обочины Ikarus начался со стороны передней двери. Они склоняются к тому, что автобус подожгли.

На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа. Однако, огонь практически полностью уничтожил автобус. Чтобы потушить пожар, полицейским пришлось на некоторое время перекрыть движение на данном участке улицы Борщаговская.

Очевидцы сообщили, что еще до приезда пожарных на противоположной стороне улицы они видели не совсем адекватного мужчину, возрастом до 40 лет, в камуфляжных штанах, рубашке и кепке. Он кричал в сторону Ikarus: “Да, с@ка, гори! Так тебе и надо, п@@@рас!“. А приехавшим на происшествие спасателям: “Не тушите, так ему и надо“.

Сгоревший автобус принадлежал частному лицу. На данный момент правоохранители устанавливают личность владельца. На месте работали экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

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