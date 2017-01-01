В Киеве мужчина зарезал жену на глазах у матери

Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил бывшую супругу, после чего сбежал. Мать мужчины вызвала полицию.

В Киеве мужчина зарезал в квартире бывшую жену и сбежал. Женщина умерла на месте. Полиция вскоре задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба полиции города.

О случившемся в полицию сообщила мать 54-летнего мужчины, которая стала очевидицей убийства. Она рассказала, что бывшая жена пришла к ее сыну, между ними произошел конфликт и мужчина ударил женщину ножом. Он сбежал, оставив орудие убийства на месте происшествия.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, когда он вернулся домой. Его задержали и объявили о подозрении. 54-летнему жителю столицы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области пасынок с друзьями до смерти избил отчима. Во время конфликта парень решил отомстить за грубое отношение к своей матери и позвал на помощь друзей.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина убил собственную мать, нанеся ей 252 удара ножом.

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