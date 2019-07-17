В Киеве грузовик упал с моста

Многотонная фура снесла столбы и отбойник, после чего упала с моста транспортной развязки на дорогу.

В среду, 17 июля, в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась. С бака начало активно выливаться горючее, сообщает Информатор.

По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одесского направления по Окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало заносить вправо. На своем пути многотонная машина снесла два столба и не заметив и отбойник вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. К счастью, он остался жив.

Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно- оперативная группа. На месте работало пять патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.

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