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ЧП в столичном метро: синюю ветку остановили из-за падения человека на рельсы

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СМИ пишут, что на рельсы упал человек.
Мужчина остался жив
Мужчина остался жив
facebook.com/kyivmetro

Синюю ветку киевского метро, которая соединяет Героев Днепра и Теремки, остановили из-за ЧП. Об этом передает Украинская правда.

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Известно, что движение метрополитена по синей ветке временно прекратили из-за падения человека на рельсы. СМИ ссылаются на информацию работников подземки.

По предварительной информации, объявление о временном прекращении работы огласили около 08:10 утра в среду 17 июля.

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На какой станции упал человек, не уточнили.

В пресс-службе метрополитена несколько минут назад подтвердили, что на станции метро "Олимпийская" на рельсы упал мужчина. Движение поездов остановили на минуты. Мужчина жив. Его осмотрели врачи.

 

Напомним,  в Киеве на красной ветке метро произошло ЧП. В Киевской метрополитене в понедельник, 22 апреля, около 9:40 поступила информация о том, что произошел сбой в графике поездов на на Святошинско-Броварской линии метро. 

 

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Теги: Киев, метро, ЧП, рельсы
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