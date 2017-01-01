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В киевском метро останавливали поезда из-за падения человека на рельсы

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Инцидент произошел в среду утром на станции Олимпийская синей ветке метрополитена. Поезда задерживали на четыре минуты.
Инцидент произошел в час пик
Инцидент произошел в час пик
dtp.kiev.ua

На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, в среду, 17 июля было временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро Олимпийская.

Движение поездов останавливалось на четыре минуты.

"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", – проинформировал метрополитен позже.

Далее метро работает в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве закрывали пять станций метро из-за падения женщины на рельсы.

Ранее в Киеве на станции метро Контрактовая площадь пассажир потерял сознание посреди перрона. В результате падения ему сильно травмировало голову проезжающим поездом.

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Теги: Киев, метро, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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