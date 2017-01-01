В киевском метро останавливали поезда из-за падения человека на рельсы
На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, в среду, 17 июля было временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Отмечается, что инцидент произошел на станции метро Олимпийская.
Движение поездов останавливалось на четыре минуты.
"Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", – проинформировал метрополитен позже.
Далее метро работает в обычном режиме.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве закрывали пять станций метро из-за падения женщины на рельсы.
Ранее в Киеве на станции метро Контрактовая площадь пассажир потерял сознание посреди перрона. В результате падения ему сильно травмировало голову проезжающим поездом.
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