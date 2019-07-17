Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у безработного из авто похитили рюкзак с 40 тысячами

Комментариев: 2
Автомобиль Hyundai, из которого украли сумку с 40 тысячами гривен, принадлежит безработному киевлянину.
Из машины украли сумку с деньгами (иллюстративное фото)
Из машины украли сумку с деньгами (иллюстративное фото)
УНН

В Днепровском районе Киева из автомобиля похитили рюкзак с 40 тысячами гривен. Об этом в среду, 17 июля, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читай также: В Киеве у мужчины украли 1,2 млн гривен

Отмечается, что неизвестный разбил окно в автомобиле Hyundai и похитил из пассажирского сиденья рюкзак с деньгами.

Самое интересное то, что обокраденный автомобиль принадлежит безработному киевлянину.

Читай также: Во Львове инкассаторов ограбили на 300 тысяч – СМИ

Полиция начала расследование по статье о грабеже. (ч.4 ст. 186 УК).

Напомним, в Киеве у мужчины грабители отобрали более миллиона. Нападавшие вырвали из рук пострадавшего сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Audi. Полиция ввела оперативный план Сирена. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Киев, ограбление, деньги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
freederik33    17.07.2019, 13:25
Оценка:  +2
freederik33
Какие устаревшие скрепы у жарналистов )) , "похитили у безработного " деньги как раз и имеют те кто никогда не работал , а те кто работают зарабатывают чтобы не умереть с голоду )) . Я к примеру никогда не работал и не считаю 40 тыс деньгами.
atos    17.07.2019, 13:24
Оценка:  +2
atos
Афтар, у тебя мозг при рождении обкраденный)))))) ты хоть три класса закончил долбоёб? А то что человек временно или официально не работает это тебе дебил понять тяжело? Надо сразу высраться своим крутым поносом)))))???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь