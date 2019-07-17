В Киеве у безработного из авто похитили рюкзак с 40 тысячами
В Днепровском районе Киева из автомобиля похитили рюкзак с 40 тысячами гривен. Об этом в среду, 17 июля, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Отмечается, что неизвестный разбил окно в автомобиле Hyundai и похитил из пассажирского сиденья рюкзак с деньгами.
Самое интересное то, что обокраденный автомобиль принадлежит безработному киевлянину.
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Полиция начала расследование по статье о грабеже. (ч.4 ст. 186 УК).
Напомним, в Киеве у мужчины грабители отобрали более миллиона. Нападавшие вырвали из рук пострадавшего сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Audi. Полиция ввела оперативный план Сирена.
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