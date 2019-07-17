Неизвестные налили в фонтан моющее средство.

В Киеве на Контрактовой площади “запенился“ фонтан. Фото опубликованы сообществом Киев-Оперативный.

“На Контрактовой площади кто-то налил в фонтан какое-то моющую жидкость. Зачем?“ - говорится в сообщении паблика.

facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве “позеленела” вода в реке и фонтане. Неизвестные добавили в воду зеленый краситель. Коммунальщики были вынуждены менять воду в фонтане.

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