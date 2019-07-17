Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на Контрактовой площади "запенился" фонтан

Комментариев: 1
Неизвестные налили в фонтан моющее средство.
Личности нарушителей неизвестны
Личности нарушителей неизвестны
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Контрактовой площади “запенился“ фонтан. Фото опубликованы сообществом Киев-Оперативный. 

“На Контрактовой площади кто-то налил в фонтан какое-то моющую жидкость. Зачем?“ - говорится в сообщении паблика.

facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве “позеленела” вода в реке и фонтане. Неизвестные добавили в воду зеленый краситель. Коммунальщики были вынуждены менять воду в фонтане. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Контрактовая площадь, фонтан, моющее средство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    17.07.2019, 12:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вот такие же приезжие, как наш през, и налили.
ИИИИИИИИИИ    17.07.2019, 13:06
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Люди приезжают в столицу и как дикари начинают срать везде.. А потом в соцсетях Киев на фоне этого срача и рассказы, как в столице грязно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь