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В Киеве закрыли "Палац спорта" и "Льва Толстого" - ищут бомбу

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Поступил анонимный звонок о минировании станции метрополитена.
На станции "Палац спорта" ищут бомбу
На станции "Палац спорта" ищут бомбу
УНИАН

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В Киеве станцию метро Дворец спорта, а также пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, передает УНН.

“Станция Дворец спорта, а также пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход“, - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, “поступил анонимный звонок о минировании“.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине заминировали авто кандидата в нардепы.

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Теги: метро, минирование, Киев, телефонный терроризм
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