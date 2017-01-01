В Киеве закрыли "Палац спорта" и "Льва Толстого" - ищут бомбу

Поступил анонимный звонок о минировании станции метрополитена.

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В Киеве станцию метро Дворец спорта, а также пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, передает УНН.

“Станция Дворец спорта, а также пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход“, - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, “поступил анонимный звонок о минировании“.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине заминировали авто кандидата в нардепы.