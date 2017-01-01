В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора

Чиновник в категорической форме требовал от предпринимателя деньги за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и получении положительного заключения.

Правоохранители Киева в среду, 17 июля, задержали на взятке главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела проверок в сфере строительства Департамента аудита Главного управления ГФС в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратился представитель приватного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в тысячу долларов.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Ранее сообщалось, что на взятках задержали чиновников винницкой таможни.

Также сообщалось, что в Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев.

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