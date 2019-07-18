В Киеве на ходу загорелась маршрутка

ЧП произошло возле станции метро “Лесная”.

В столице возле станции метро “Лесная” на ходу загорелась пассажирская маршрутка. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Инцидент произошел сегодня, 18 июля, около 08:40. Судя по кадрам, которые опубликовали в сети, маршрутное такси загорелось на ходу. По словам очевидцев происшествия, в момент возникновения пожара полиция была рядом, правоохранители оперативно оградили место пожара и начали тушить пламя.

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Пока неизвестно, по какому маршруту следовал автобус и находились ли в нем пассажиры в момент ЧП. Между тем, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара в маршрутке нет. Полиция пока инцидент не комментирует.

Напомним, в Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами. Водитель эвакуировал людей из салона еще до прибытия спасателей, однако, потушить пожар сам не смог.