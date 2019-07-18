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В Киеве на ходу загорелась маршрутка

Комментариев: 1
ЧП произошло возле станции метро “Лесная”.
Маршрутка загорелась на ходу
Маршрутка загорелась на ходу
скриншот видео

В столице возле станции метро “Лесная” на ходу загорелась пассажирская маршрутка. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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Инцидент произошел сегодня, 18 июля, около 08:40. Судя по кадрам, которые опубликовали в сети, маршрутное такси загорелось на ходу. По словам очевидцев происшествия, в момент возникновения пожара полиция была рядом, правоохранители оперативно оградили место пожара и начали тушить пламя. 

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Пока неизвестно, по какому маршруту следовал автобус и находились ли в нем пассажиры в момент ЧП. Между тем, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара в маршрутке нет. Полиция пока инцидент не комментирует.

Напомним, в Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами. Водитель эвакуировал людей из салона еще до прибытия спасателей, однако, потушить пожар сам не смог.

 

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Теги: автобус, маршрутка, Киев, пожар
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Комментариев (1)
Windows-95    18.07.2019, 11:06
Оценка:  0
Windows-95
так а чего бы и не загореться, эти ж гниды-водилы под задними сидениями ГСМ возят да и сами маршрутки такого плана как на фото все давно уже должны быть списаны, 95% разваливаются на ходу
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