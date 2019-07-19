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В Киеве неизвестные устроили погром в Национальной лотерее

Комментариев: 1
Хулиганы, одетые в спортивные костюмы, переворачивали столы и ударили по лицу одного из посетителей.
Нападение произошло ночью
Нападение произошло ночью
kiev.informator.ua

В Святошинском районе Киева толпа хулиганов в ночь на пятницу, 19 июля, ворвалась в здание Национальной лотереи и устроила там погром, сообщает Информатор.

Отмечается, что около 1:00 пять-шесть человек забежали в заведение, расположеннон по улице Якуба Коласа, перевернули столы и напали на посетителя, после чего скрылись.

Как сообщили очевидцы, хулиганы ворвались в здание игорного заведения, перевернули два стола и ударили по лицу одного из посетителей. После этого они выбежали из здания и скрылись в неизвестном направлении. Свидетели также добавили, что нападавшие были одеты в спортивные костюмы.

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на установление личностей нападавших. Детали происшествия установит следствие.

 

Напомним, несколькими днями ранее в центре Киева напали на офис лотереи МСЛ. Активисты требовали закрыть компанию и заявляли, что деньги из компании идут в Россию, где якобы находятся владельцы лотереи.

А в мае в Мелитополе должник взял в заложники сотрудницу Нацлотереи.

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Теги: Киев, фото, погром, лотерея
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
karia    19.07.2019, 09:46
Оценка:  +1
karia
хотят под себя ларек перебить. А почему 90е опять стали возможны - потому что полиции нет. Полиция дедушек вытягивает из машин за неповиновение под дулом автомата, это увы максимум на что они способны.
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