В Киеве неизвестные устроили погром в Национальной лотерее

Хулиганы, одетые в спортивные костюмы, переворачивали столы и ударили по лицу одного из посетителей.

В Святошинском районе Киева толпа хулиганов в ночь на пятницу, 19 июля, ворвалась в здание Национальной лотереи и устроила там погром, сообщает Информатор.

Отмечается, что около 1:00 пять-шесть человек забежали в заведение, расположеннон по улице Якуба Коласа, перевернули столы и напали на посетителя, после чего скрылись.

Как сообщили очевидцы, хулиганы ворвались в здание игорного заведения, перевернули два стола и ударили по лицу одного из посетителей. После этого они выбежали из здания и скрылись в неизвестном направлении. Свидетели также добавили, что нападавшие были одеты в спортивные костюмы.

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на установление личностей нападавших. Детали происшествия установит следствие.

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Напомним, несколькими днями ранее в центре Киева напали на офис лотереи МСЛ. Активисты требовали закрыть компанию и заявляли, что деньги из компании идут в Россию, где якобы находятся владельцы лотереи.

А в мае в Мелитополе должник взял в заложники сотрудницу Нацлотереи.

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