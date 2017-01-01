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Из Русановского канала в Киеве достали тело мужчины

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Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам.
Тело мужчины из Русановского канала достали водолазы
Тело мужчины из Русановского канала достали водолазы
facebook.com/DSNSKyiv

В Русановском канале Киева 18 июля было обнаружено тело человека. Сообщение об этом поступило в столичную Службу спасения в 16.27, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

"На место происшествия были направлены бойцы 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело утопленника находилось в 15 м от берега на поверхности воды", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Накануне сообщалось, что за сутки в Украине утонули четверо детей. Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка.

В Украине за выходные утонули 42 человека

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Теги: спасатель, Русановская набережная, утопленник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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